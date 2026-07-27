HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen und Prognosen von 53 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der nicht mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang stehenden Aktivitäten sei ausgeprägt, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte daher die Schätzungen für den Halbleiterhersteller nach oben. Rückenwind verliehen auch die Wachstumsaussichten von KI-Produkten./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:47 / GMT

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