STMicroelectronics Aktie

50,90EUR -6,80EUR -11,79%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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23.07.2026 08:22:04

STMicroelectronics Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,85 € 		Abst. Kursziel*:
67,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,10%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

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08:22 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
29.06.26 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

STMicroelectronics N.V. 50,76 -12,03% STMicroelectronics N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

09:01 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:54 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:22 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Santander Halten DZ BANK
22.07.26 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
22.07.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Novartis Neutral UBS AG
22.07.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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