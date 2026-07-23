STMicroelectronics Aktie
|50,90EUR
|-6,80EUR
|-11,79%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,85 €
|
Abst. Kursziel*:
67,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,10%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt STMicro auf 'Equal Weight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
04.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.06.26
|AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro und HPE treiben (dpa-AFX)
|
02.06.26
|STMicro verdoppelt seine Umsatzprognosen für Rechenzentren wegen KI-Boom (dpa-AFX)
|
28.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für STMicro auf 74 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|50,76
|-12,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.