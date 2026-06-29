NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 48 auf 71,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller erschließe sich mit einer klaren Umsatzsteigerung durch Aufträge in den Bereichen optische Konnektivität für KI-Rechenzentren sowie Satelliten einen deutlich größeren Markt, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Spitzenmargen der Vergangenheit erschienen in Reichweite. Deshpande hob seine Umsatz- und mehr noch seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Das verbliebene Kurspotenzial der Aktie reiche aber nicht für eine Hochstufung aus./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST



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