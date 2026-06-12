STMicroelectronics Aktie
|65,24EUR
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|-2,70%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Franzosen am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an. Duval setzt aber momentan eher auf Infineon-Aktien./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
64,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,10%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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