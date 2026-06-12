STMicroelectronics Aktie

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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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12.06.2026 07:53:24

STMicroelectronics Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Franzosen am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an. Duval setzt aber momentan eher auf Infineon-Aktien./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
64,90 € 		Abst. Kursziel*:
-10,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
65,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,10%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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