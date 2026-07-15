NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen STMicro am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie gehen davon aus, dass sich die zyklischen und strukturellen Wachstumstrends für den Chipkonzern ins Jahr 2027 hinein noch verstärken. Entscheidend sei dabei die Nachfrage nach Bauteilen zur Satellitenkommunikation (LEO) und optischen Sensoren./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.