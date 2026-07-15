STMicroelectronics Aktie
|61,36EUR
|0,05EUR
|0,08%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen STMicro am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie gehen davon aus, dass sich die zyklischen und strukturellen Wachstumstrends für den Chipkonzern ins Jahr 2027 hinein noch verstärken. Entscheidend sei dabei die Nachfrage nach Bauteilen zur Satellitenkommunikation (LEO) und optischen Sensoren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,53 €
|
Abst. Kursziel*:
33,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,64%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt STMicro auf 'Equal Weight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
04.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.06.26
|AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro und HPE treiben (dpa-AFX)
|
02.06.26
|STMicro verdoppelt seine Umsatzprognosen für Rechenzentren wegen KI-Boom (dpa-AFX)
|
28.05.26