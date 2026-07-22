STMicroelectronics Aktie

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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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Analysten im Fokus 22.07.2026 08:03:06

Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

STMicroelectronics öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

STMicroelectronics stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,229 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte STMicroelectronics ein EPS von -0,100 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,00 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte STMicroelectronics einen Umsatz von 2,44 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,170 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,44 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 10,46 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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