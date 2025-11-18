NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.11.2025 17:08:00
Milliardär senkt den Daumen: Peter Thiel verkauft alle Nvidia-Aktien
Peter Thiel trennt sich komplett von seinem Nvidia-Aktienpaket. Der Schritt wird kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Chipherstellers bekannt - und befeuert die Angst vor einem Kurseinbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:34
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22:34
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20:04
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)