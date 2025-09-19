Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Megatrend KI 19.09.2025 22:30:38

Milliarden-Gerücht um xAI: Musk dementiert 10-Milliarden-Finanzierung

Milliarden-Gerücht um xAI: Musk dementiert 10-Milliarden-Finanzierung

Elon Musks KI-Start-up xAI hat sich offenbar in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert.

xAI sammele "im Moment" kein Kapital ein, schrieb Musk am Freitag in einem Post auf seiner Plattform X. Zuvor hatten CNBC und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, xAI habe sich in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert. Dabei sei das Unternehmen mit 200 Milliarden Dollar (rund 169,5 Mrd Euro) bewertet worden, so Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Situation vertrauten Person. Damit wäre xAI eines der wertvollsten Start-ups weltweit. Zuvor hatte CNBC berichtet, dass die Transaktion abgeschlossen worden sei. Unter den Investoren sollen die Valor Capital, der katarische Staatsfonds sowie das saudische Investment-Konglomerat Kingdom Holding sein.

Musk bemüht sich um Finanzierung für xAI, um im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) mithalten zu können. Große Technologieunternehmen wie OpenAI, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) haben bereits zig Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur und Rechenzentren investiert. Auch Musk investierte massiv in diese Bereiche. Bloomberg hatte Anfang des Jahres berichtet, dass xAI aufgrund hoher Infrastrukturkosten monatlich eine Milliarde Dollar verlieren würde.

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Fokus: Was Musks Mega-Aktienpaket für den Kurs bedeutet

Bildquelle: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten

Analysen zu Teslamehr Analysen

05.09.25 Tesla Sell UBS AG
29.07.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
28.07.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 360,60 -0,08% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:43 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen