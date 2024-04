Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Heute herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 4 389,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 4 390,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 391,95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 370,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 393,36 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 362,97 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.01.2024, mit 4 097,22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 3 981,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,27 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,33 Prozent auf 53,05 GBP), Glencore (+ 1,80 Prozent auf 4,75 GBP), Roche (+ 1,73 Prozent auf 223,60 CHF), BP (+ 1,45 Prozent auf 5,17 GBP) und RELX (+ 0,58 Prozent auf 33,18 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-2,09 Prozent auf 34,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 417,90 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 174,54 EUR), Allianz (-1,01 Prozent auf 265,80 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,94 Prozent auf 42,20 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 870 686 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 518,540 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

