Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende leichter

Am Montag verlor der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,44 Prozent auf 1 659,48 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent höher bei 1 666,91 Punkten, nach 1 666,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 667,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 654,59 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 607,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 592,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der ATX Prime mit 1 583,28 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 4,78 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 4,41 Prozent auf 3,55 EUR), STRABAG SE (+ 1,18 Prozent auf 38,50 EUR), AMAG (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,96 Prozent auf 15,77 EUR) und FACC (+ 0,68 Prozent auf 5,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-4,95 Prozent auf 4,80 EUR), Verbund (-4,81 Prozent auf 83,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 24,82 EUR), Lenzing (-2,50 Prozent auf 33,10 EUR) und Frequentis (-2,45 Prozent auf 27,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 480 380 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 30,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,17 Prozent, die höchste im Index.

