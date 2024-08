Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 3 619,19 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 117,170 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 629,51 Punkten, nach 3 629,88 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 611,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 644,09 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 683,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, stand der ATX bei 3 707,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 140,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,62 Prozent auf 16,62 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,50 Prozent auf 29,95 EUR), Raiffeisen (+ 0,47 Prozent auf 17,01 EUR), Andritz (+ 0,27 Prozent auf 56,05 EUR) und Lenzing (+ 0,16 Prozent auf 31,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,14 Prozent auf 104,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,04 Prozent auf 33,30 EUR), DO (-0,81 Prozent auf 147,20 EUR), BAWAG (-0,74 Prozent auf 67,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,72 Prozent auf 47,16 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 315 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 26,352 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at