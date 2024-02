Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,02 Prozent tiefer bei 4 661,80 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,044 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent schwächer bei 4 659,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 662,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 674,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 656,34 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,540 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 521,65 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 061,12 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Wert von 4 163,45 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,30 Prozent zu. Bei 4 674,74 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 27,67 EUR), Stellantis (+ 2,28 Prozent auf 20,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,47 Prozent auf 118,36 EUR), Enel (+ 1,09 Prozent auf 6,32 EUR) und Ferrari (+ 1,04 Prozent auf 324,90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,65 Prozent auf 29,59 EUR), Infineon (-1,50 Prozent auf 33,71 EUR), SAP SE (-1,23 Prozent auf 160,42 EUR), adidas (-1,18 Prozent auf 177,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 22,68 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 254 471 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 387,190 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at