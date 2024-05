Mittwochshandel in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone

Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 1 850,26 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent höher bei 1 859,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 859,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 860,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 849,58 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,36 Prozent abwärts. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 1 787,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, notierte der ATX Prime bei 1 690,60 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 29.05.2023, bei 1 558,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 1,05 Prozent auf 14,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,50 Prozent auf 30,15 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,42 Prozent auf 23,85 EUR) und PORR (+ 0,42 Prozent auf 14,34 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-2,01 Prozent auf 3,42 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 73,40 EUR), EVN (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 115,60 EUR) und Wienerberger (-1,13 Prozent auf 35,02 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 14 374 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

