Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

So performte der STOXX 50 am Montag schlussendlich.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,58 Prozent stärker bei 4 364,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,141 Prozent schwächer bei 4 332,67 Punkten in den Montagshandel, nach 4 338,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 369,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 332,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 395,93 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2024, den Stand von 4 073,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, lag der STOXX 50 bei 4 079,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,65 Prozent nach oben. 4 462,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 3,33 Prozent auf 6,65 GBP), AstraZeneca (+ 2,78 Prozent auf 112,50 GBP), GSK (+ 2,53 Prozent auf 16,40 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,38 Prozent auf 42,66 GBP) und BAT (+ 2,16 Prozent auf 23,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-3,60 Prozent auf 34,00 EUR), Nestlé (-1,47 Prozent auf 93,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 44,08 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 25,39 CHF) und Richemont (-0,20 Prozent auf 127,20 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 683 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 517,554 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at