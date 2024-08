Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart unter Druck

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 3,01 Prozent tiefer bei 4 190,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,518 Prozent auf 4 298,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 321,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 298,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 186,16 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 520,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 4 378,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, mit 3 938,55 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 0,99 Prozent auf 41,91 GBP), Unilever (+ 0,63 Prozent auf 48,77 GBP), GSK (+ 0,58 Prozent auf 15,72 GBP), Diageo (-0,11 Prozent auf 23,78 GBP) und BAT (-0,75 Prozent auf 27,67 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen UniCredit (-7,88 Prozent auf 32,11 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,97 Prozent auf 42,02 CHF), UBS (-5,22 Prozent auf 22,87 CHF), SAP SE (-4,18 Prozent auf 178,38 EUR) und Glencore (-4,01 Prozent auf 3,89 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 597 852 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 515,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,76 Prozent.

