Montagshandel in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,17 Prozent höher bei 44 379,99 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,892 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,04 Prozent auf 44 762,57 Punkte an der Kurstafel, nach 44 303,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 315,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 622,19 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 938,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 43 988,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der Dow Jones 38 671,69 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell McDonalds (+ 4,19 Prozent auf 306,62 USD), NVIDIA (+ 2,75 Prozent auf 133,41 USD), Nike (+ 2,61 Prozent auf 70,47 USD), Amazon (+ 1,58 Prozent auf 232,76 USD) und Chevron (+ 1,53 Prozent auf 154,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-2,81 Prozent auf 307,86 USD), JPMorgan Chase (-1,89 Prozent auf 270,59 USD), IBM (-1,72 Prozent auf 248,00 USD), Walt Disney (-1,64 Prozent auf 109,04 USD) und Goldman Sachs (-1,24 Prozent auf 647,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22 625 914 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,316 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

