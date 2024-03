Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Handelsstart

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent schwächer bei 3 496,72 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 112,124 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 3 501,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 499,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 494,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 503,16 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der ATX mit 3 384,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der ATX bei 3 407,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der ATX-Kurs 3 024,58 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Bei 3 507,84 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,05 Prozent auf 44,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,24 Prozent auf 18,03 EUR), Verbund (+ 0,59 Prozent auf 68,45 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 7,92 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Andritz (-1,34 Prozent auf 58,80 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 31,55 EUR), EVN (-0,41 Prozent auf 24,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,35 Prozent auf 112,80 EUR) und Wienerberger (-0,24 Prozent auf 33,42 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 373 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,642 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at