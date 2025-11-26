ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
26.11.2025 11:53:22

ams-OSRAM Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 12,50 auf 9,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am bemerkenswertesten bei der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts sei der schwache Ausblick auf das Schlussquartal gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aussagen zum Bereich Auto-LEDs seien recht schwach gewesen, was angesichts jüngster Vorgaben von Wettbewerbern aber nicht überrasche. Die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung von Aktivitäten dürften nicht ausreichen, um den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. Daher steige der Druck für weitere Kostensenkungen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,82 CHF 		Abst. Kursziel*:
21,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,83 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

