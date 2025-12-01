ams-OSRAM Aktie
|8,94EUR
|0,06EUR
|0,68%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,35 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8,47 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-36,80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36,80%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AGmehr Analysen
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.20
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|23.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,94
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.