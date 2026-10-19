Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ungewöhnliches Versprechen 19.10.2026 12:13:38

Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken

Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken

Tech-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, im kommenden Jahr jedem Kind in den USA eine Aktie der von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX zu schenken.

Das werde sein erster Schritt dieser Art "von vielen" sein, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X. Er lieferte keine Details dazu, wie der Plan umgesetzt werden soll.

In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Zum aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie wäre das Aktienpaket für ein solches Geschenk an sie mehr als zehn Milliarden Dollar (8,92 Mrd Euro) wert. Musks Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg aktuell auf gut 900 Milliarden Dollar geschätzt. Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla.

Ein Auslöser für Musks Vorstoß scheint die Ankündigung der KI-Firma Anthropic vom Wochenende zu sein, zunächst fünf Prozent ihrer Aktien in einen Fonds einzubringen, der dem öffentlichen Wohl zugutekommen soll. Musk schrieb daraufhin bei X, dass er empfehle, Aktien direkt an die Öffentlichkeit zu übertragen.

Aktie unter Höchstständen

Die SpaceX-Aktie startete nach dem Börsengang im Juni zunächst durch

- ist jedoch inzwischen mit Kursen unter 150 Dollar weit von den

Höchstständen jenseits der 200-Dollar-Marke entfernt. Nach wie vor gibt es Zweifel an der Bewertung von aktuell 1,9 Billionen Dollar. Denn das Raketen-Geschäft ist aktuell verhältnismäßig klein, und die Bewertung ist eher ein Vorschuss der Börse auf von Musk versprochene Erfolge bei Künstlicher Intelligenz. SpaceX liegt in dem Bereich aber deutlich hinter Anthropic und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Musk ist bekannt für seine rechten politischen Ansichten und unterstützt auch im aktuellen Parlaments-Wahlkampf wieder die Republikaner von Präsident Donald Trump mit mehreren hundert Millionen Dollar. Trump versprach jüngst jeweils 5.000 Dollar für alle US-Bürger, wenn die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus halten können. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten gute Chancen haben, sich zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuholen.

/so/DP/mis

AUSTIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SpaceX-Aktie tiefer: Streit um militärisches Satelliteninternet erreicht den US-Senat

Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 328,00 3,76% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen