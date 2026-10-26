SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausbau der KI-Kapazitäten auf der Erde sowie Unternehmensbreitband kämen noch zur Fantasie rund um KI-Rechenzentren im Erdorbit hinzu, schrieb Douglas Harned am Montag. Der Experte rechnet mit einem rasanten Wachstum der KI-Kapazitäten auf der Erde und hob dabei den erwarteten Preis je verkauftem Watt an Rechenleistung für 2027 an. Gleichzeitig geht er aber von höherem Investitionsbedarf aus und senkte zudem den KI-Bewertungsmultiplikator im Aktienmodell, um dem jüngsten Branchenrücksetzer Rechnung zu tragen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 268,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 147,49
|
Abst. Kursziel*:
81,71%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 147,49
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Abst. Kursziel aktuell:
81,71%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
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KGV*:
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