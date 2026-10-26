SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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26.10.2026 16:06:01

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 149,84 		Abst. Kursziel*:
66,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 149,25 		Abst. Kursziel aktuell:
67,50%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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