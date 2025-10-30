Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
30.10.2025 12:56:00
Nach dem iPad Pro: Apple bereitet OLED-Screens für weitere Macs und iPads vor
Bislang nutzt Apple nur beim iPhone und iPad Pro Displays auf Basis organischer Leuchtdioden. Das soll sich deutlich erweitern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Apple auf Höchststand - Aussicht auf Rekord-Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
31.10.25
|ROUNDUP 3: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (dpa-AFX)
|
31.10.25