Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
28.08.2025 22:22:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.056 Pkt - Keine auffälligen Werte
DOW JONES--Nachdem zur Wochenmitte noch etliche Nachrichten zu Einzelwerten die Aktienkurse in Deutschland nach Xetra-Schluss bewegt hatten, waren handelbare Neuigkeiten am Donnerstagabend Mangelware. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich am Abend daher auch keine Aktie auffällig. Dass Vonovia erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben hatte, interessierte Aktienanleger nicht.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.056 24.040 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|27,92
|-2,28%
