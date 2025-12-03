DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Vonovia SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vonovia SE-Papier bei 23,56 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 42,445 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.12.2025 1 090,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,69 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,04 Prozent angewachsen.

Der Vonovia SE-Wert an der Börse wurde auf 21,83 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Papiere fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Papiers auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at