SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 22:27:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - SAP gesucht

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien als "ziemlich ruhig" charakterisiert. SAP wurden am Abend 1 Prozent fester getaxt, obwohl der Software-Konzern laut einem Bericht in einem US-Kartellstreit mit dem Datenverarbeiter Teradata offenbar einen Rückschlag erlitten hat. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag der Walldorfer auf Klageabweisung ab. Parallel dazu soll aber über eine Gegenklage wegen angeblicher Patentverletzungen durch Teradata verhandelt werden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.433 24.378 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)mehr Nachrichten