NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 16.934 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Deutschen Bank hat sich am Freitag im nachbörslichen Geschäft bei Lang & Schwarz wenig bewegt und damit unauffällig gezeigt. In einer Pflichtmitteilung hatte das Geldhaus am Abend mitgeteilt, dass der Hedgefonds Hudson Executive Capital seine Beteiligung auf 0,92 von 3,18 Prozent gesenkt hat.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.934 16.961 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 26, 2024