RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

24.11.2025 22:22:41

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.243 Pkt - Nucera unter Druck

DOW JONES--Neben den Rüstungsaktien, die von den US-Friedensplänen für die Ukraine belastet wurden, sind am Montagabend im nachbörslichen Aktienhandel Thyssenkrupp Nucera unter Druck geraten. Bei Lang & Schwarz wurde der Titel 5,7 Prozent schwächer getaxt. "Die Geschäftszahlen waren nicht so toll", kommentierte ein Händler den Geschäftsausweis der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter. Diese hatte ihre eigene Umsatzprognose im abgelaufenen Geschäftsjahr verfehlt und nur einen geringen operativen Gewinn verbucht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Nucera mit einem Umsatzrückgang und bestenfalls einem ausgeglichenen operativen Gewinn.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.243 23.239 unverändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)

