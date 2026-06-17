NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,21 Prozent auf 30 031,94 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,643 Prozent auf 30 160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29 968,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 205,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 031,94 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,852 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 125,20 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 24 780,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 719,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,15 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Applied Materials (+ 9,31 Prozent auf 621,15 USD), Lam Research (+ 7,11 Prozent auf 395,61 USD), ASML (+ 6,36 Prozent auf 1 918,68 USD), Marvell Technology (+ 5,94 Prozent auf 295,22 USD) und KLA-Tencor (+ 5,47 Prozent auf 250,31 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Charter A (-2,96 Prozent auf 137,59 USD), Adobe (-2,38 Prozent auf 202,38 USD), Comcast (-2,32 Prozent auf 23,11 USD), Cognizant (-2,29 Prozent auf 49,88 USD) und T-Mobile US (-2,26 Prozent auf 180,20 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 512 292 Aktien gehandelt. Mit 4,429 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at