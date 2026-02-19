T-Mobile US Aktie

180,88EUR -0,38EUR -0,21%
T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

19.02.2026 09:12:53

T-Mobile US Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laurent Yoon zog am Donnerstag ein Fazit vom vierten Quartal in der US-Telekombranche, die das Jahr 2025 in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs beendet habe. 2026 werde deshalb nun viel vom Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer abhängig sein./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 213,25 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 213,25 		Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

mehr Nachrichten

Analysen zu T-Mobile US

mehr Analysen
09:12 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

T-Mobile US 180,88 -0,21% T-Mobile US

