T-Mobile US Aktie
|180,88EUR
|-0,38EUR
|-0,21%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laurent Yoon zog am Donnerstag ein Fazit vom vierten Quartal in der US-Telekombranche, die das Jahr 2025 in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs beendet habe. 2026 werde deshalb nun viel vom Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer abhängig sein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 245,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 213,25
|
Abst. Kursziel*:
14,89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 213,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|180,88
|-0,21%
