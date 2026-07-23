T-Mobile US Aktie

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T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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23.07.2026 15:29:04

T-Mobile US Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 180,21 		Abst. Kursziel*:
27,63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 177,96 		Abst. Kursziel aktuell:
29,24%
Analyst Name::
Jonathan Atkin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.05.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
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14:53 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
14:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14:13 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
14:05 arGEN-X Outperform Bernstein Research
14:01 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13:58 Roche Outperform Bernstein Research
13:55 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:55 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
13:54 BAT Buy Deutsche Bank AG
13:54 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:54 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:54 Verbund Sell UBS AG
13:53 Merck Hold Deutsche Bank AG
13:53 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
13:53 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
13:52 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13:49 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13:31 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:31 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:37 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12:20 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:18 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:11 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:57 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:52 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:38 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 Wienerberger verkaufen UBS AG
11:30 Prosus Buy Deutsche Bank AG
11:30 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:29 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:27 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
11:24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:15 Valeo Market-Perform Bernstein Research
11:12 Verbund Sell Deutsche Bank AG
11:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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