T-Mobile US Aktie
|156,42EUR
|-11,20EUR
|-6,68%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 180,21
|
Abst. Kursziel*:
27,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 177,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,24%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:32
|T-Mobile US-Aktie tiefer: Neukundenzuwach langsamer - Telekom-Aktie sinkt (dpa-AFX)
|
12:06
|Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|157,84
|-5,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:16
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|16:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)