NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Mobilfinkbetreibers blieben ein Top-Pick in den USA, stellte Sebastiano Petti in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar klar. Die Risiken durch Starlink würden überschätzt. Die Stimmung dürfte sich aber zunächst nicht aufhellen, fürchtet Petti./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.