T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Mobilfinkbetreibers blieben ein Top-Pick in den USA, stellte Sebastiano Petti in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar klar. Die Risiken durch Starlink würden überschätzt. Die Stimmung dürfte sich aber zunächst nicht aufhellen, fürchtet Petti./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
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Unternehmen:
T-Mobile US
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 275,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 187,61
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Abst. Kursziel*:
46,58%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 187,61
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Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
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Analyst Name::
Sebastiano C Petti
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KGV*:
-
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