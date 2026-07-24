T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
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Unternehmen:
T-Mobile US
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 275,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 170,42
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Abst. Kursziel*:
61,37%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 170,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,37%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
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KGV*:
-
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