T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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24.07.2026 10:38:07

T-Mobile US Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 170,42 		Abst. Kursziel*:
61,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 170,42 		Abst. Kursziel aktuell:
61,37%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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