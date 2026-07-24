NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT



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