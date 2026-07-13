T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 245 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er habe die Kursziele für alle von ihm analysierten Aktien im US-Telekommunikationssektor angepasst, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Dies reflektiere die wachsende Bedeutung von Starlink, dem satellitenbasierten Internetangebot von SpaceX im Breitbandbereich./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 187,61
|
Abst. Kursziel*:
17,26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 188,68
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,60%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
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KGV*:
-
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