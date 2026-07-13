NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 245 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er habe die Kursziele für alle von ihm analysierten Aktien im US-Telekommunikationssektor angepasst, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Dies reflektiere die wachsende Bedeutung von Starlink, dem satellitenbasierten Internetangebot von SpaceX im Breitbandbereich./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:39 / UTC





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