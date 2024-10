NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Alphabet A (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 62,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,090 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2024 auf 165,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 662,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166,23 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Alphabet A (ex Google) eine Börsenbewertung in Höhe von 2,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at