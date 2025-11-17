NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Volvo (B)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier via Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Volvo (B)-Papier bei 188,80 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,966 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 266,50 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 115,47 SEK wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,15 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 541,50 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at