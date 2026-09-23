Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Index-Performance im Fokus
|
23.09.2026 16:02:55
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent schwächer bei 27 097,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,113 Prozent schwächer bei 27 213,52 Punkten, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 088,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 217,33 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 180,45 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 25 587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22 573,47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16,62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 5,40 Prozent auf 14,25 USD), Nice Systems (+ 3,15 Prozent auf 122,02 USD), WD-40 (+ 2,27 Prozent auf 198,64 USD), Hooker Furniture (+ 2,27 Prozent auf 13,54 USD) und ADTRAN (+ 1,85 Prozent auf 6,35 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Volvo (B) (-6,26 Prozent auf 31,80 USD), Consumer Portfolio Services (-5,50 Prozent auf 9,11 USD), Expedia (-5,37 Prozent auf 265,62 USD), Paychex (-5,26 Prozent auf 108,51 USD) und Cogent Communications (-4,83 Prozent auf 8,86 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 311 490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,796 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|6,19
|-0,23%
|Cogent Communications Holdings Inc
|8,13
|-12,67%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|2,52%
|Expedia Inc.
|225,25
|-0,88%
|Hooker Furniture Corp.
|13,34
|0,76%
|Intel Corp.
|104,54
|-2,59%
|Methode Electronics Inc.
|12,70
|-3,05%
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|99,00
|-10,81%
|NVIDIA Corp.
|195,96
|-0,85%
|Paychex Inc.
|92,33
|0,11%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,26
|0,17%
|SIGA Technologies Inc.
|3,17
|-2,76%
|Volvo AB (B)
|28,74
|-0,62%
|WD-40 Co.
|174,10
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 936,04
|-1,13%