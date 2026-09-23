Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Index-Performance im Fokus 23.09.2026 16:02:55

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot

Das macht der NASDAQ Composite am Morgen.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent schwächer bei 27 097,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,113 Prozent schwächer bei 27 213,52 Punkten, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 088,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 217,33 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 180,45 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 25 587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22 573,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16,62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 5,40 Prozent auf 14,25 USD), Nice Systems (+ 3,15 Prozent auf 122,02 USD), WD-40 (+ 2,27 Prozent auf 198,64 USD), Hooker Furniture (+ 2,27 Prozent auf 13,54 USD) und ADTRAN (+ 1,85 Prozent auf 6,35 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Volvo (B) (-6,26 Prozent auf 31,80 USD), Consumer Portfolio Services (-5,50 Prozent auf 9,11 USD), Expedia (-5,37 Prozent auf 265,62 USD), Paychex (-5,26 Prozent auf 108,51 USD) und Cogent Communications (-4,83 Prozent auf 8,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 311 490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,796 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 6,19 -0,23% ADTRAN Holdings Inc
Cogent Communications Holdings Inc 8,13 -12,67% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 2,52% Consumer Portfolio Services Inc.
Expedia Inc. 225,25 -0,88% Expedia Inc.
Hooker Furniture Corp. 13,34 0,76% Hooker Furniture Corp.
Intel Corp. 104,54 -2,59% Intel Corp.
Methode Electronics Inc. 12,70 -3,05% Methode Electronics Inc.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 99,00 -10,81% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
NVIDIA Corp. 195,96 -0,85% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 92,33 0,11% Paychex Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,26 0,17% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,17 -2,76% SIGA Technologies Inc.
Volvo AB (B) 28,74 -0,62% Volvo AB (B)
WD-40 Co. 174,10 -0,11% WD-40 Co.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 936,04 -1,13%

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