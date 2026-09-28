Volvo AB Aktie

29,05EUR 0,11EUR 0,38%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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28.09.2026 13:56:31

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Bei Volvo rechnet er mit einem starken dritten Quartal. Ein kritischer Punkt sei, inwieweit die Auftragsbestände bereits abgearbeitet werden können./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
325,20 SEK 		Abst. Kursziel*:
10,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
325,20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Volvo AB Buy UBS AG
24.09.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 28,93 -0,03% Volvo AB (B)

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14:11 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:10 LANXESS Underweight Barclays Capital
14:09 Netflix Outperform Bernstein Research
14:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:07 UBS Outperform RBC Capital Markets
14:00 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:48 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 L'Oréal Buy UBS AG
13:29 ASML NV Buy UBS AG
13:28 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:18 BP Buy UBS AG
13:17 CTS Eventim Buy UBS AG
13:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
11:55 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:04 Erste Group Bank buy UBS AG
11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:33 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:29 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:29 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:27 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:07 SpaceX Outperform Bernstein Research
08:07 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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