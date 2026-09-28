Volvo AB Aktie
|29,05EUR
|0,11EUR
|0,38%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Bei Volvo rechnet er mit einem starken dritten Quartal. Ein kritischer Punkt sei, inwieweit die Auftragsbestände bereits abgearbeitet werden können./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
325,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
325,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
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10:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
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Analysen zu Volvo AB (B)
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|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,93
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|13:17
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)