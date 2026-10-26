Volvo AB Aktie
|27,93EUR
|0,28EUR
|1,01%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Der Lkw-Konzern werde gut geführt, schrieb Harry Martin am Freitag in seinem Resümee zum Bericht über ein insgesamt ordentliches Quartal. 2027 erwartet er aber mit gewisser Skepsis. Im Konsens seien der absehbare Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und Preisdruck im Zuge regulatorischer Unsicherheit in den USA noch nicht angemessen eingepreist./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
307,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
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23.10.26
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19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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|Bernstein Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,69
|0,14%
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|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:47
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.