Volvo AB Aktie

27,93EUR 0,28EUR 1,01%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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26.10.2026 14:05:22

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Der Lkw-Konzern werde gut geführt, schrieb Harry Martin am Freitag in seinem Resümee zum Bericht über ein insgesamt ordentliches Quartal. 2027 erwartet er aber mit gewisser Skepsis. Im Konsens seien der absehbare Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und Preisdruck im Zuge regulatorischer Unsicherheit in den USA noch nicht angemessen eingepreist./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
307,70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

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14:05 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 27,69 0,14% Volvo AB (B)

Aktuelle Aktienanalysen

14:09 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
14:05 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
13:00 Tesla Overweight Barclays Capital
12:48 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
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