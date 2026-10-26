Volvo AB Aktie

27,80EUR 0,15EUR 0,54%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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26.10.2026 10:37:13

Volvo AB (B) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 337 auf 336 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Hersteller habe durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 sei aber beruhigend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
336,00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
307,70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 27,78 0,47% Volvo AB (B)

Aktuelle Aktienanalysen

10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Eni Kaufen DZ BANK
23.10.26 Raiffeisen neutral Barclays Capital
23.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Zurich Insurance Neutral UBS AG
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