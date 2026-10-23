Volvo AB Aktie
|27,61EUR
|-0,41EUR
|-1,46%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
23.10.2026 13:53:59
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktien von Volvo nach Zahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein insgesamt starkes Quartal hinter sich, und der Ausblick auf 2027 sehe gesund aus, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
311,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
11:11
|ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo kann mit Umsatzplus nicht überzeugen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Ausblick: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,50
|-1,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.