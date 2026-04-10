NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 22 884,11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,401 Prozent stärker bei 22 913,91 Punkten in den Handel, nach 22 822,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 869,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 011,77 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 4,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 697,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 671,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der NASDAQ Composite 16 387,31 Punkte auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,51 Prozent ein. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 12,23 Prozent auf 120,68 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), American Superconductor (+ 6,28 Prozent auf 38,42 USD) und Rambus (+ 5,68 Prozent auf 111,58 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Richardson Electronics (-13,37 Prozent auf 12,50 USD), Akamai (-12,13 Prozent auf 96,32 USD), World Acceptance (-7,90 Prozent auf 142,18 USD), Nice Systems (-6,26 Prozent auf 97,92 USD) und Geospace Technologies (-5,51 Prozent auf 8,40 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 103 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,64 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at