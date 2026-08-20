NVIDIA Aktie

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NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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20.08.2026 13:49:07

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 217,56 		Abst. Kursziel*:
37,89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 217,68 		Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 187,96 1,08% NVIDIA Corp.

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