NVIDIA Aktie
|186,70EUR
|0,74EUR
|0,40%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 217,56
|
Abst. Kursziel*:
37,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 217,68
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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19.08.26
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|22.07.26
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|NVIDIA Outperform
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
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|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|187,96
|1,08%
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|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Walmart Outperform
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|14:17
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.