Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
14.11.2025 06:07:00
Netflix bringt "Red Dead Redemption" aufs Handy
Das Wild-West-Actionspiel "Red Dead Redemption" kommt auf moderne Konsolen – und Smartphones. Netflix-Nutzer können ohne Aufpreis spielen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Netflix Inc.
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
