Netflix Aktie

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Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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10.06.2026 07:14:39

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 128 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe zuletzt unter KI-Sorgen gelitten, schrieb James Heaney am Dienstag. Er nannte nun einige Aspekte, die sie wieder in Gang bringen könnten. Dazu zählt insbesondere eine Verbesserung der durchschnittlichen Zeit, die Kunden den Dienst nutzten. Er geht davon aus, dass der Rückgang im ersten Halbjahr 2026 moderater ausfällt als noch im zweiten Halbjahr 2025./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 81,41 		Abst. Kursziel*:
35,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 81,41 		Abst. Kursziel aktuell:
35,12%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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