Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.04.2026 07:53:06

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 128,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 107,79 		Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 107,79 		Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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