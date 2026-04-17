FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 128 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auftakt des Streaming-Anbieters in das neue Geschäftsjahr sei hervorragend ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das erhöhte Jahresziel für den Free Cashflow werte er positiv./rob/edh/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.