Netflix Aktie
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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 128 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auftakt des Streaming-Anbieters in das neue Geschäftsjahr sei hervorragend ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das erhöhte Jahresziel für den Free Cashflow werte er positiv./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
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Unternehmen:
Netflix Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 107,79
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 97,64
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Markus Leistner
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KGV*:
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