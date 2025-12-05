Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
05.12.2025 19:24:03
Netflix Changes Course Again With Warner Bros. Deal
The streaming giant has changed its strategy many times over the years. But the decision to get deeply into theatrical releases may be the most startling yet.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
