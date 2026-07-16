Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 22:10:08

Netflix Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Netflix Inc. (NFLX) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.401 billion, or $0.80 per share. This compares with $3.125 billion, or $0.72 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.4% to $12.559 billion from $11.079 billion last year.

Netflix Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.401 Bln. vs. $3.125 Bln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.72 last year. -Revenue: $12.559 Bln vs. $11.079 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 Next quarter revenue guidance: $ 12.860 B Full year revenue guidance: $ 51.0 B To $ 51.4 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten