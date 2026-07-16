Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.07.2026 22:10:08
Netflix Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Netflix Inc. (NFLX) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.401 billion, or $0.80 per share. This compares with $3.125 billion, or $0.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.4% to $12.559 billion from $11.079 billion last year.
Netflix Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.401 Bln. vs. $3.125 Bln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.72 last year. -Revenue: $12.559 Bln vs. $11.079 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 Next quarter revenue guidance: $ 12.860 B Full year revenue guidance: $ 51.0 B To $ 51.4 B
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