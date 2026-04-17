Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
17.04.2026 17:45:55
Netflix Stock Falls 9%
(RTTNews) - Netflix, Inc. (NFLX) declined 9.05 percent to $98.04, down $9.75 on Friday, even after reporting strong first-quarter results yesterday.
The stock is currently trading at $98.04, compared to its previous close of $107.79 on the Nasdaq. During the session, it hit a high of $98.74 and a low of $95.10, with trading volume reaching 64,341,297 shares, above its average volume of 48,404,173.
Netflix reported net income of $5.28 billion, or $1.23 per share, up from $2.89 billion, or $0.66 per share, a year earlier, while revenue rose 16 percent to $12.25 billion.
Profit was boosted by a $2.8 billion termination fee related to a Warner Bros. deal, which may have tempered investor sentiment. The company maintained its full-year 2026 outlook, projecting revenue of $50.7 billion to $51.7 billion and an operating margin of 31.5 percent. Netflix's 52-week range is $75.01 to $134.12.
Analysen zu Netflix Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.